Conférence Fouille archéologique à Allonnes Allonnes

Conférence Fouille archéologique à Allonnes Allonnes jeudi 9 octobre 2025.

Conférence Fouille archéologique à Allonnes

Salle Galaxie Allonnes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Ne manquez pas la conférence archéologique à Allonnes !

Dans le cadre de la Fête de la science, venez assister à une conférence exceptionnelle sur les fouilles menées en 2019 au lotissement Les Lisières d’Allonnes, qui ont révélé un site gaulois majeur.

Les archéologues vous feront découvrir

• leurs méthodes de travail,

• les métiers impliqués,

• et la conservation des objets retrouvés.

Une seconde rencontre en juin 2026, lors des Journées européennes de l’archéologie, présentera les résultats complets et proposera une exposition temporaire des objets.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 19h. .

Salle Galaxie Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 00 30 mairie@allonnes-49.fr

English :

Don’t miss the archaeological conference in Allonnes!

German :

Verpassen Sie nicht die archäologische Konferenz in Allonnes!

Italiano :

Non perdetevi la conferenza archeologica di Allonnes!

Espanol :

¡No se pierda la conferencia arqueológica de Allonnes!

L’événement Conférence Fouille archéologique à Allonnes Allonnes a été mis à jour le 2025-10-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME