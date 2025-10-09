Conférence Fouille archéologique à Allonnes Allonnes
Salle Galaxie Allonnes Maine-et-Loire
Début : 2025-10-09 19:00:00
Ne manquez pas la conférence archéologique à Allonnes !
Dans le cadre de la Fête de la science, venez assister à une conférence exceptionnelle sur les fouilles menées en 2019 au lotissement Les Lisières d’Allonnes, qui ont révélé un site gaulois majeur.
Les archéologues vous feront découvrir
• leurs méthodes de travail,
• les métiers impliqués,
• et la conservation des objets retrouvés.
Une seconde rencontre en juin 2026, lors des Journées européennes de l’archéologie, présentera les résultats complets et proposera une exposition temporaire des objets.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 19h. .
Salle Galaxie Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 00 30 mairie@allonnes-49.fr
English :
Don’t miss the archaeological conference in Allonnes!
German :
Verpassen Sie nicht die archäologische Konferenz in Allonnes!
Italiano :
Non perdetevi la conferenza archeologica di Allonnes!
Espanol :
¡No se pierda la conferencia arqueológica de Allonnes!
