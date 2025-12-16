Conférence Fra Angelico, un père de la Renaissance Espace Simone Veil Limoges
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne
Les Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges proposent des débats au cœur de l’actualité artistique. Le thème de cette session sera Fra Angelico, un père de la Renaissance avec la présence de l’historien de l’Art Fabrice Conan.
Réservations conseillées. .
