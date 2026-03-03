Conférence Fragments d’histoire de la biologie. Partie 4 une histoire de l’étude de la digestion Collège de Montmoreau Montmoreau
Conférence Fragments d'histoire de la biologie. Partie 4 une histoire de l'étude de la digestion Collège de Montmoreau Montmoreau lundi 20 avril 2026.
Collège de Montmoreau Avenue Henri Dunant Montmoreau Charente
Début : 2026-04-20 20:30:00
2026-04-20
par P.-M. Bourlon, Dr en Biologie
Collège de Montmoreau Avenue Henri Dunant Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine
English : Conférence Fragments d'histoire de la biologie. Partie 4 une histoire de l'étude de la digestion
by P.-M. Bourlon, Doctor of Biology
