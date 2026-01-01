Conférence François Mittérand et les Vichyssois-résistants (1940-1944), ou les ambiguités de l’engagement. Salle des fêtes Moulins
Conférence François Mittérand et les Vichyssois-résistants (1940-1944), ou les ambiguités de l’engagement.
Salle des fêtes Place de Lattre de Tassigny Moulins Allier
Début : 2026-01-16 18:30:00
fin : 2026-01-16 21:00:00
2026-01-16
Conférence de Gérard Naudy organisée par Ll’association LACME.
Salle des fêtes Place de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 61 56 61 lacme@wanadoo.fr
Conference by Gérard Naudy organized by Ll’association LACME.
