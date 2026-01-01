Conférence François Mittérand et les Vichyssois-résistants (1940-1944), ou les ambiguités de l’engagement. Salle des fêtes Moulins

Conférence François Mittérand et les Vichyssois-résistants (1940-1944), ou les ambiguités de l’engagement.

Salle des fêtes Place de Lattre de Tassigny Moulins Allier

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-16 21:00:00

2026-01-16

Conférence de Gérard Naudy organisée par Ll’association LACME.

Salle des fêtes Place de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Conference by Gérard Naudy organized by Ll’association LACME.

