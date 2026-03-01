Conférence François Villon, poète breton ? rue du terrain de sports Daoulas

Conférence François Villon, poète breton ?

Ouverture du Printemps des Poètes 2026 à Daoulas

Sous le titre : Liberté, Force Vive Déployée .

Une conférence de Roger Faligot François Villon, Poète breton .

Après les odeurs de la Bretagne , Roger Faligot propose un voyage dans l’univers du poète François Villon.

Frères humains qui après nous vivez. N’ayez vos cœurs contre nous endurcis. Ces vers connus du poème Le bal des pendus du poète de la cour des miracles reflète la sensibilité de l’auteur.

Quelle belle entrée en matière du Printemps des Poètes, festival national consacré à la Poésie, que d’offrir une biographie d’un des premiers poètes français du moyen-âge, enchantée par la verve de Roger Faligot, écrivain, reporter, historien aux multiples talents.

La conférence est organisée en partenariat avec l’association Prim’vers et Prose de Daoulas. .

