Conférence Françoise Coquillat Bibliothèque Pierrelatte
Conférence Françoise Coquillat Bibliothèque Pierrelatte samedi 14 mars 2026.
Conférence Françoise Coquillat
Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la bibliothèque célèbre la femme à travers un programme d’animations qui met en lumière la créativité, la force, la voix et l’histoire des femmes.
.
Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
as part of International Women?s Rights Day, the library is celebrating women with a program of events highlighting women?s creativity, strength, voice and history.
L’événement Conférence Françoise Coquillat Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence