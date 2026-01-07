Conférence Françoise Coquillat Bibliothèque Pierrelatte

Conférence Françoise Coquillat

Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la bibliothèque célèbre la femme à travers un programme d’animations qui met en lumière la créativité, la force, la voix et l’histoire des femmes.

.

Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

as part of International Women?s Rights Day, the library is celebrating women with a program of events highlighting women?s creativity, strength, voice and history.

L’événement Conférence Françoise Coquillat Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence