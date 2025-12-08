CONFÉRENCE FRANÇOISE GILOT A DIT NON ! Elne
lundi 8 décembre 2025.
CONFÉRENCE FRANÇOISE GILOT A DIT NON !
13 Boulevard Voltaire Elne Pyrénées-Orientales
17:30:00
fin : 2025-12-08
2025-12-08
Découvrons une femme-artiste solaire et méconnue ayant vécu entre la France et les Etats-Unis..
Par Pauline raconte l’art, guide-conférencière.
+33 4 68 08 22 16
English :
Let’s discover a sunny, little-known woman artist who lived between France and the United States…
By Pauline raconte l’art, tour guide.
German :
Entdecken wir eine sonnige und unbekannte Künstlerin, die zwischen Frankreich und den USA lebte.
Von Pauline erzählt die Kunst, Fremdenführerin.
Italiano :
Scopriamo una donna artista solare e poco conosciuta che ha vissuto tra Francia e Stati Uniti…
Di Pauline raconte l’art, guida e docente.
Espanol :
Descubramos a una artista poco conocida que vivió entre Francia y Estados Unidos…
Por Pauline raconte l’art, guía y conferenciante.
