Conférence « Franz Marc, un artiste allemand dans la tourmente » – La Maison des Beaux-arts Mouzay, 1 juin 2025 15:00, Mouzay.

Meuse

Conférence « Franz Marc, un artiste allemand dans la tourmente » La Maison des Beaux-arts 3 rue Saint Pierre Mouzay Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-01 15:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Dans le cadre d’ « Un été culturel chez Lisa », une conférence ,sur le thème du peintre allemand Franz Marc, sera animée par Jean-Luc Quémard, auteur verdunois et romancier historique spécialisé dans la Première Guerre Mondiale. Cette conférence sera suivie d’un échange avec le public et d’un moment de convivialité.

Réservation conseillée.Tout public

10 .

La Maison des Beaux-arts 3 rue Saint Pierre

Mouzay 55700 Meuse Grand Est +33 6 83 01 04 19 lisavanmuilekom@gmail.com

English :

As part of « Un été culturel chez Lisa », a lecture on the German painter Franz Marc will be given by Jean-Luc Quémard, a Verdun author and historical novelist specializing in the First World War. The talk will be followed by a discussion with the audience and a moment of conviviality.

Reservations recommended.

German :

Im Rahmen des « Kultursommers bei Lisa » findet ein Vortrag über den deutschen Maler Franz Marc statt, der von Jean-Luc Quémard, einem Autor aus Verdun und historischen Romancier, der sich auf den Ersten Weltkrieg spezialisiert hat, gehalten wird. Im Anschluss an den Vortrag findet ein Austausch mit dem Publikum und ein gemütliches Beisammensein statt.

Eine Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Nell’ambito di « Un été culturel chez Lisa », Jean-Luc Quémard, scrittore di Verdun e romanziere storico specializzato nella Prima Guerra Mondiale, terrà una conferenza sul pittore tedesco Franz Marc. La conferenza sarà seguita da un dibattito con il pubblico e da un momento di convivialità.

Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

En el marco de « Un été culturel chez Lisa », Jean-Luc Quémard, escritor de Verdún y novelista histórico especializado en la Primera Guerra Mundial, pronunciará una conferencia sobre el pintor alemán Franz Marc. La conferencia irá seguida de un debate con el público y de un momento de convivencia.

Se recomienda reservar.

L’événement Conférence « Franz Marc, un artiste allemand dans la tourmente » Mouzay a été mis à jour le 2025-05-20 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE