Conférence Fréderic Chopin (1810-1849) Un cœur en exil Salle Jean Gabin Royan

Conférence Fréderic Chopin (1810-1849) Un cœur en exil Salle Jean Gabin Royan mardi 2 décembre 2025.

Conférence Fréderic Chopin (1810-1849) Un cœur en exil

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

ou adhésion annuelle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 14:30:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Par Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, professeur de musique et chef de chœur

.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

By Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, music teacher and choir director

German :

Von Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, Musiklehrerin und Chorleiterin

Italiano :

Di Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, insegnante di musica e direttore di coro

Espanol :

Por Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, profesora de música y directora de coro

L’événement Conférence Fréderic Chopin (1810-1849) Un cœur en exil Royan a été mis à jour le 2025-10-09 par Mairie de Royan