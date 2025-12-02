Conférence Fréderic Chopin (1810-1849) Un cœur en exil Salle Jean Gabin Royan
Conférence Fréderic Chopin (1810-1849) Un cœur en exil Salle Jean Gabin Royan mardi 2 décembre 2025.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
ou adhésion annuelle
Début : 2025-12-02 14:30:00
Par Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, professeur de musique et chef de chœur
English :
By Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, music teacher and choir director
German :
Von Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, Musiklehrerin und Chorleiterin
Italiano :
Di Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, insegnante di musica e direttore di coro
Espanol :
Por Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, profesora de música y directora de coro
