Conférence Frédéric Dard San Antonio Rue Jules Ferry Pornic

Conférence Frédéric Dard San Antonio

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val Saint-Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 14:00:00

fin : 2026-04-27 14:00:00

Date(s) :

2026-04-27

La Société des Amis du Musée de l’Homme propose une conférence menée par Eric Bouhier

Au programme

Plongez dans l’univers truculent et humaniste de Frédéric Dard, l’inoubliable créateur de San-Antonio.

Animée par Éric Bouhier (médecin, écrivain et passionné de l’œuvre de Dard), cette conférence revient sur le parcours exceptionnel de l’un des auteurs les plus prolifiques de la littérature française. Avec plus de 250 millions de livres vendus et un génie créatif ayant donné naissance à des milliers de mots nouveaux, Frédéric Dard est aujourd’hui célébré comme une figure majeure de la littérature contemporaine.

Entre humour, noirceur et critique sociale, Éric Bouhier brossera le portrait d’un humaniste vigilant qui a marqué des générations de lecteurs. Une rencontre proposée par la Société des Amis du Musée de l’Homme pour redécouvrir l’homme derrière le commissaire, ses engagements et son talent inégalé. .

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val Saint-Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 56 70 57 samhoceanique@gmail.com

English :

The Société des Amis du Musée de l’Homme presents a lecture by Eric Bouhier

