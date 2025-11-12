Conférence: Frédéric Dard/ San Antonio Salle culturelle du Val Saint Martin Pornic

Conférence: Frédéric Dard/ San Antonio

Salle culturelle du Val Saint Martin Rue Jules Ferry Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 14:00:00

fin : 2026-04-27 14:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Plongez dans l’univers de Frédéric Dard, alias San Antonio, le plus populaire des écrivains du XX° siècle, avec Eric Bouhier



A travers cette conférence, Eric Bouhier -médecin, publicitaire, muséographe, écrivain et passionné de l’univers de Dard- vous invite à redécouvrir un géant de la littérature du XX° siècle. De ses débuts avec La Peuchère à l’immense succès de la série San Antonio (183 titres, 250 millions d’exemplaires vendus!), c’est toute une époque qui se raconte à travers l’humour, la tendresse et la lucidité de son regard sur la société.

Frédéric Dard, inventeur d’une langue unique et d’un style inimitable, fut à la fois rieur et mélancolique, provocateur et humaniste. Ses romans, longtemps considérés comme de la littérature de gare , sont aujourd’hui reconnus pour leur richesse linguistique et leur profondeur psychologique. .

Salle culturelle du Val Saint Martin Rue Jules Ferry Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 58 58 99 95 info@samh-oceanique.info

English :

Dive into the world of Frédéric Dard, alias San Antonio, the most popular writer of the 20th century, with Eric Bouhier

German :

Tauchen Sie mit Eric Bouhier in die Welt von Frédéric Dard alias San Antonio, dem beliebtesten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, ein

Italiano :

Immergetevi nel mondo di Frédéric Dard, alias San Antonio, lo scrittore più popolare del XX secolo, con Eric Bouhier

Espanol :

Sumérjase en el universo de Frédéric Dard, alias San Antonio, el escritor más popular del siglo XX, de la mano de Eric Bouhier

