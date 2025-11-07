Conférence Frédéric Mistral et le Roi René Maison Musée Frédéric Mistral Maillane

Conférence Frédéric Mistral et le Roi René

Vendredi 7 novembre 2025 de 20h à 21h30. Maison Musée Frédéric Mistral 1 Avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 21:30:00

2025-11-07

Conférence Mistral et le roi René

René Moucadel donnera une conférence passionnante consacrée à deux grands symboles de l’identité provençale le Roi René D’anjou, protecteur des arts et grand bâtisseur du XVème siècle et Frédéric Mistral poète et lexicologue provençale et défenseur de la langue.

À travers cette rencontre René Moucadel évoquera les liens entre ces deux figures emblématiques, leur amour de la Provence et leur influence durable sur la culture et l’esprit provençal. .

Maison Musée Frédéric Mistral 1 Avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 93 86 musee@maillane.fr

Mistral and King René conference

Konferenz Mistral und König René

Conferenza Mistral e Re René

Conferencia Mistral y Rey René

