Conférence Frelon Asiatique, Vieux-Charmont
Mairie Vieux-Charmont Doubs
Début : 2026-01-14 18:00:00
INFORMATION, SENSIBILISATION & LUTTE
Mercredi 14 Janvier 2026
A 18h
En Mairie de Vieux-Charmont
Au programme
Comment reconnaître le frelon asiatique
Les risques pour la biodiversité et nos abeilles
Les dangers pour nos habitations
Les méthodes de prévention et de lutte efficaces
Échanges, questions & conseils personnalisés .
Mairie Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 90 76 80 contact@vieux-charmont.fr
English : Conférence Frelon Asiatique
