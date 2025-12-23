Conférence Frelon Asiatique, Vieux-Charmont

Conférence Frelon Asiatique

INFORMATION, SENSIBILISATION & LUTTE

Mercredi 14 Janvier 2026

A 18h

En Mairie de Vieux-Charmont

Au programme

Comment reconnaître le frelon asiatique

Les risques pour la biodiversité et nos abeilles

Les dangers pour nos habitations

Les méthodes de prévention et de lutte efficaces

Échanges, questions & conseils personnalisés .

Mairie Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 90 76 80 contact@vieux-charmont.fr

