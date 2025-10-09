Conférence Frères et soeurs, entre complicité et rivalité Comment favoriser une bonne relation ? Saint-Germain-de-la-Rivière

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Conférence exceptionnelle dans le Fronsadais !

La Communauté de Communes du Fronsadais vous invite à une rencontre interactive avec Héloïse Junier, docteure en psychologie de l’enfant, autrice et conférencière.

Thème Frères et sœurs, entre complicité et rivalité Comment favoriser une bonne relation ?

Animée par la journaliste Nelly Deflisque

Jeudi 9 octobre à 19h30

Maison des Services Communautaires,

1 avenue Charles de Gaulle, 33240 St Germain de la Rivière (30 min de Bordeaux)

Entrée gratuite sur inscription (QR code disponible sur l’affiche ou par SMS au 06.14.04.86.30 ou par mail à rpe@cdc-fronsadais.com)

Séance de dédicaces à l’issue de la conférence (30 min)

Une soirée conviviale et enrichissante pour mieux comprendre et accompagner la relation entre frères et sœurs. .

1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 04 86 30 rpe@cdc-fronsadais.com

