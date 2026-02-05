CONFÉRENCE FRIDA KAHLO, REBELLE ET ENGAGÉE Place des souvenirs d’enfance Torreilles

CONFÉRENCE FRIDA KAHLO, REBELLE ET ENGAGÉE Place des souvenirs d’enfance Torreilles jeudi 5 mars 2026.

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-05 18:30:00
fin : 2026-03-05 20:00:00

2026-03-05

Une conférence de Frieda Ludwig à l’occasion des Journées Internationales des droits des femmes.
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10  torreilles@perpignanmediterraneetoursime.com

A lecture by Frieda Ludwig on the occasion of International Women?s Rights Day.

