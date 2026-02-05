CONFÉRENCE FRIDA KAHLO, REBELLE ET ENGAGÉE Place des souvenirs d’enfance Torreilles
CONFÉRENCE FRIDA KAHLO, REBELLE ET ENGAGÉE Place des souvenirs d’enfance Torreilles jeudi 5 mars 2026.
CONFÉRENCE FRIDA KAHLO, REBELLE ET ENGAGÉE
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 18:30:00
fin : 2026-03-05 20:00:00
Date(s) :
2026-03-05
Une conférence de Frieda Ludwig à l’occasion des Journées Internationales des droits des femmes.
.
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetoursime.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A lecture by Frieda Ludwig on the occasion of International Women?s Rights Day.
L’événement CONFÉRENCE FRIDA KAHLO, REBELLE ET ENGAGÉE Torreilles a été mis à jour le 2026-02-05 par BIT DE TORREILLES