Conférence Frida Kahlo, une femme peinture Maison de la Vie Associative Salon-de-Provence

Conférence Frida Kahlo, une femme peinture

Mercredi 4 mars 2026 de 18h à 20h. Maison de la Vie Associative 55 Rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-04 18:00:00

fin : 2026-03-04 20:00:00

2026-03-04

L’Université Populaire du Pays salonais invite Juliette Motte, conférencière d’art, pour échanger sur une figure de l’Art et au-delà, l’artiste peintre mexicaine Frida Kahlo.

Entrée libre Renseignements christophe.jenta@wanadoo.fr .

Maison de la Vie Associative 55 Rue André Marie Ampère Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 20 95 christophe.jenta@wanadoo.fr

English :

The Université Populaire du Pays salonais invites art lecturer Juliette Motte to discuss a figure from the world of art and beyond, Mexican painter Frida Kahlo.

