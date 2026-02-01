Conférence Friedensreich Hundertwasser Salle municipale Plougasnou

Conférence Friedensreich Hundertwasser

Salle municipale 37 rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

L’association Patrimoine de Plougasnou vous convie à la prochaine conférence, elle aura pour sujet la vie et l’œuvre de l’artiste Friedensreich Hundertwasser. Elle sera animée par notre amie Christine Bon.

Grand témoin de son temps, Friedensreich Hundertwasser aura traversé le 20e siècle qu’il a marqué de son empreinte originale, colorée et généreuse, depuis Vienne en Autriche, sa ville de naissance à son escale finale en Nouvelle Zélande.

Artiste multidimensionnel, peintre et coloriste créatif, architecte autodidacte, navigateur, inventeur de formes d’art et de vivre, philosophe et essayiste écologiste avant l’heure, concepteur de bâtiments publics et collectifs d’une incroyable fantaisie, il se permettait toutes les audaces du survivant.

Friedensreich Hundertwasser qui, en se rebaptisant lui-même, s’était forgé une nouvelle identité en réaction à la barbarie nazie, s’est révélé un peintre d’une expressivité flamboyante de la célébration de la vie et un formidable novateur dans l’art de concevoir l’habitat collectif, en co-réalisant des bâtiments à fonctions précises et du mobilier urbain improbable. En se permettant toutes les libertés pour affranchir les habitant.e.s comme les visiteur.e.s des contraintes des formes classiques il a laissé, de l’Europe centrale jusqu’au Pacifique sud, une empreinte inégalable et à ce jour inégalée.

La conférence proposée par le Patrimoine de Plougasnou vise à donner un aperçu du parcours artistique, de la vie hors du commun et de l’œuvre flamboyante d’Hundertwasser, qui restent encore assez méconnus aujourd’hui en France. .

