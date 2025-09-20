Conférence « Fuksas à Niaux : histoire d’un bâtiment hors normes » Mairie de Niaux Niaux

Conférence « Fuksas à Niaux : histoire d’un bâtiment hors normes » Samedi 20 septembre, 11h00 Mairie de Niaux Ariège

Gratuit.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Le bâtiment d’accueil de la grotte de Niaux réalisé par l’artiste italien Massimiliano Fuksas est une merveille de l’architecture contemporaine. Découvrez son histoire avec Léo Collevati, doctorant à l’Université Toulouse – Jean Jaurès.

Mairie de Niaux Route du Montcalm, 09400 Niaux Niaux 09400 Ariège Occitanie 06 52 07 80 65 https://sites.google.com/view/niaux/accueil Parking de la mairie devant l’édifice.

©Aki-Furudate