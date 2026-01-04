Conférence « Futur du travail : le comprendre pour s’y préparer » HEC Alumni Paris Lundi 26 janvier, 18h30 sur inscription

Face aux crises écologiques et géopolitiques ou aux mutations technologiques et sociétales, les modèles économiques classiques semblent atteindre leurs limites.

Les concepts de “capitalisme régénératif”, “économie circulaire”, “impact investing” ou “finance durable” se multiplient. Mais s’agit-il de véritables changements de paradigme… ou d’un nouveau vernis sur des logiques inchangées ?

Cette conférence propose un décryptage lucide, nourri d’exemples et de scénarios prospectifs, pour distinguer les transformations réelles des effets d’annonce, et comprendre ce que cela implique pour les acteurs économiques d’aujourd’hui.

Objectifs

. Comprendre les grands modèles émergents et leurs logiques profondes

. Identifier ce qui fait bouger et ce qui bloque le passage à l’échelle

. Explorer les trajectoires possibles à horizon 5 à 10 ans

. Inspirer à créer les conditions de mise en oeuvre de ces modèles plutôt que de les subir

Vous repartirez avec :

. Une vision claire et nuancée des modèles émergents

. Des repères pour évaluer la crédibilité des nouvelles approches

. Des outils de lecture prospective pour orienter leurs choix stratégiques

. Une inspiration concrète pour transformer des modèles sans naïveté

Les intervenants :

Bénédicte Fumey est membre du Comité d’Orientation stratégique de la Fabrique du Futur & Co. Elle découvre la perspective économique et managériale à 25 ans au sein du « Club De Budapest » créé par E. Laslo. Elle aura l’occasion d’animer 25 colloques de « l’université intégrale » réunissant des pionniers visionnaires. Forte de cette expérience, elle travaille ensuite pour de grands groupes internationaux en y assurant des postes de directions en Marketing/Communication, RH, Stratégie et RSE.

Depuis plusieurs années, elle étudie les modèles visant à réconcilier économie, écologie & humain. A ce titre, elle éclaire les structures qui souhaitent s’engager dans cette voie et les conseille dans leur mise en

oeuvre.

Christophe Pouilly est vice-Président exécutif de la Fabrique du Futur& CO, il assure la direction opérationnelle de ce « Do Tank » composé de 57 associés.

A ce titre, il accompagne des structures publiques et privées dans leurs enjeux de projection. Formateur à ‘l’Art de projeter le Futur’, Christophe est également membre actif de la Société Française de Prospective et de l’Association of Professionnel Futurists. Il est ainsi au cœur des principales réflexions qui animent la communauté des prospectivistes en France et à l’International.

Christophe bénéficie d’une expérience de plus de 30 ans dans le conseil en stratégie. Co-concepteur de plusieurs ateliers de projection (« Fresque du Futur », « FUTURS Récits », « FUTURS Chocs »), il est rompu à l’animation de séminaires de projection auprès de publics exigeants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-26T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-26T19:30:00.000+01:00

