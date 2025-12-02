Conférence Gagner, Chavirer, Rebondir Les coulisses d’une équipe de course au large en trimaran Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Conférence Gagner, Chavirer, Rebondir Les coulisses d’une équipe de course au large en trimaran

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 18:30:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Gagner, Chavirer, Rebondir Les coulisses d’une équipe de course au large en trimaran

Conférence de Sébastien Rogues et Matthieu Perrault

Les skippers professionnels Sébastien Rogues et Matthieu Perraut, co-skippers de l’Ocean Fifty Inter Invest, dévoilent les coulisses de leur double vie athlètes de haut niveau et entrepreneurs à plein temps.

Ils partageront comment ils ont construit leurs projets de course au large, trouvé leurs partenaires, monté leurs équipes et affronté les défis majeurs de leur métier victoires, chavirage, gestion de crise, pression de la performance et équilibre vie pro/vie perso.

Une rencontre inspirante avec deux leaders qui doivent performer à 360°, en mer comme en entreprise.

Matthieu Perraut

Breton et architecte de formation, Matthieu a toujours été passionné par la mer et la navigation.

Après 3 ans en Class40 aux côtés d’Inter Invest, Matthieu change de monture en 2024 pour intégrer la Classe Ocean Fifty. Un projet ambitieux avec son partenaire des débuts, visant les prochaines grandes échéances la Route du Rhum 2026 et la Transat Café L’Or (anciennement Jacques Vabre).

Sébastien Rogues

C’est l’histoire d’un marin déterminé et surtout convaincu que les rêves sont faits pour être réalisés. Plus jeune à remporter la Transat Jacques Vabre en Class40 en 2013, le skipper baulois ouvre en 2019 une nouvelle page de sa vie de coureur au large en intégrant la classe Ocean Fifty. Depuis 5 ans, son équipe convoite les marches des podiums des grandes courses et s’affirme parmi les leaders de la classe avec son nouveau trimaran.

Photographies n°1 © Lou-Kévin Roquais n°2 et 3 © Jean-Marie Liot .

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

English :

L’événement Conférence Gagner, Chavirer, Rebondir Les coulisses d’une équipe de course au large en trimaran Le Croisic a été mis à jour le 2025-12-02 par ADT44