Conférence Gaulois et Grecs entre Alpes et Méditerranée Route de Montmeyan Quinson

Conférence Gaulois et Grecs entre Alpes et Méditerranée

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-11-03 18:00:00

fin : 2025-11-03 20:00:00

2025-11-03

Nouvelle conférence au Musée de Préhistoire qui vous propose un voyage au cœur des sociétés anciennes en Provence, carrefour unique entre Celtes, Gaulois, Ligures et commerçants méditerranéens.

+33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

English :

A new conference at the Musée de Préhistoire takes you on a journey to the heart of ancient societies in Provence, a unique crossroads between Celts, Gauls, Ligurians and Mediterranean traders.

German :

Neue Konferenz im Museum für Vorgeschichte, die Sie auf eine Reise in das Herz der alten Gesellschaften in der Provence einlädt, einem einzigartigen Kreuzungspunkt zwischen Kelten, Galliern, Ligurern und Mittelmeerhändlern.

Italiano :

Una nuova conferenza al Musée de Préhistoire vi porta in viaggio nel cuore delle antiche società della Provenza, crocevia unico di Celti, Galli, Liguri e commercianti del Mediterraneo.

Espanol :

Una nueva conferencia en el Museo de Prehistoria le lleva al corazón de las sociedades antiguas de Provenza, encrucijada única de celtas, galos, ligures y comerciantes mediterráneos.

