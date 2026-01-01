Conférence Gelures comprendre, prévenir, réagir Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Conférence Gelures comprendre, prévenir, réagir

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Avec le Docteur Alexandre Vergès.

Une conférence accessible au grand public, tout en étant particulièrement utile pour les pratiquants engagés, les encadrants, les professionnels et les clubs. Elle abordera les mécanismes physiopathologiques de la gelure, les facteurs de risque et les conditions favorisant leur apparition, la conduite à tenir sur le terrain, les limites des idées reçues, ainsi que la prise en charge initiale et l’orientation des personnes touchées, illustrées par des cas concrets issus de l’expérience en montagne et aux urgences.

À la fois pédagogue, passionné et très à l’aise dans la transmission, Docteur Vergès, médecin urgentiste est un excellent intervenant pour vous parler du froid !

English :

With Doctor Alexandre Vergès.

A conference accessible to the general public, yet particularly useful for committed practitioners, supervisors, professionals and clubs. It will cover the pathophysiological mechanisms of frostbite, the risk factors and conditions that can lead to the onset of frostbite, what to do in the field, the limits of preconceived ideas, as well as the initial care and referral of those affected, illustrated by case studies drawn from experience in the mountains and in the emergency room.

Dr. Vergès, an emergency doctor, is an excellent speaker on the subject of cold, with a pedagogical approach, a passion for the subject and the ability to pass on his knowledge

