Conférence Génération à vif comprendre le défi de la santé mentale des jeunes Thionville

Loin des grilles de lecture simplistes qui voudraient réduire le mal-être des jeunes adultes à des fragilités individuelles ou à de simples troubles

psychologiques, une réalité plus complexe se dévoile celle d’une génération qui porte dans sa chair les stigmates d’une société en pleine

métamorphose, secouée par des crises qui s’entremêlent économiques, écologiques, sociales, existentielles.

Intervenants Cyril Tarquinio, chercheur en psychologie au laboratoire Interdisciplinarité en Santé Publique, Interventions et Instruments

de mesure complexe Région Est INSPIIRE (INSERM, Université de Lorraine) & Pierre Ravenel, sociologue, chargé d’enseignement à

l’Université de Lorraine

Organisé par l’Université de Lorraine, en partenariat avec

le Centre Pierre Janet et le Forum-IRTS de LorraineTout public

Far from simplistic interpretations that would reduce the malaise of young adults to individual frailties or simple psychological disorders, a more complex reality is revealed

psychological disorders, a more complex reality is revealed: that of a generation that bears the stigma of a society in the throes of metamorphosis, shaken by

economic, ecological, social and existential crises.

Speakers: Cyril Tarquinio, psychology researcher at the Interdisciplinarity in Public Health, Interventions and Complex

de mesure complexe Région Est ? INSPIIRE (INSERM, Université de Lorraine) & Pierre Ravenel, sociologist, lecturer at the

university of Lorraine

Organized by Université de Lorraine, in partnership with

center Pierre Janet and Forum-IRTS de Lorraine

