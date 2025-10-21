Conférence Genèse et historique de la construction de Notre-Dame de Paris Salle polyvalente Île-Tudy

L’association L’île aux idées vous invite à assister à la conférence d’André Jean Martinez La genèse et l’historique de la construction de Notre-Dame de Paris .

André Jean Martinez est bénévole pour l’accueil des jeunes à Notre-Dame de Paris.

Il vous sera proposé, autour d’un diaporama, l’histoire de la construction de Notre-Dame de Paris.

Un moment de questions-réponses clôturera la conférence. .

Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 10 15 69 03

