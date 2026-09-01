Conférence ‘Génésis : du prog à la pop’ ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Conférence ‘Génésis : du prog à la pop’

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Conférence sur le groupe Génésis, du rock progressif à la pop, animée par Aymeric LEROY (co-fondateur la revue de musiques progressives Big Bang).Tout public

30 .

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

A talk on the band Genesis—from progressive rock to pop—hosted by Aymeric LEROY (co-founder of the progressive music magazine Big Bang).

L’événement Conférence ‘Génésis : du prog à la pop’ Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-09-05 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES