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Conférence ‘Génésis : du prog à la pop’ ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges

samedi 19 septembre 2026 · ESPACE GEORGES SADOUL · Saint-Dié-des-Vosges

Conférence ‘Génésis : du prog à la pop’ ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
ESPACE GEORGES SADOUL
Adresse
28 Quai Sadi Carnot
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Tarif
30 Tarif de base - plein tarif

Saint-Dié-des-Vosges

Conférence ‘Génésis : du prog à la pop’

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
30
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Conférence sur le groupe Génésis, du rock progressif à la pop, animée par Aymeric LEROY (co-fondateur la revue de musiques progressives Big Bang).Tout public
30  .

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

A talk on the band Genesis—from progressive rock to pop—hosted by Aymeric LEROY (co-founder of the progressive music magazine Big Bang).

L’événement Conférence ‘Génésis : du prog à la pop’ Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-09-05 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES

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