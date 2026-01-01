Conférence Geo-Fourrier, peintre, illustrateur et graveur Salle municipale Plougasnou

Conférence Geo-Fourrier, peintre, illustrateur et graveur

Salle municipale 37 rue de Primel Plougasnou Finistère

Conférence d’André Soubigou ayant pour sujet Geo-Fourrier (1898-1966), peintre, illustrateur et graveur .

Contenu de la conférence passage en revue chronologique de la vie et des créations de l’artiste de son adolescence à ses voyages en passant par l’Ecole des Arts Décoratifs et la création de sa société d’édition Les Editions d’Arts Georges Geo-Fourrier.

André Soubigou, retraité de France-Telecom Orange, est tombé dans Geo-Fourrier, il y a 25 ans en collectionnant les cartes postales, très recherchées des cartophiles, que l’artiste avait éditées aux Établissements Artistiques Parisiens de 1932 à 1940. En accord avec les ayants droits, il crée une société d’édition pour promouvoir son œuvre, qu’il découvre multidisciplinaire (dessins, gouache, photographie, gravure sur bois, illustration de livre, faïence). En collaboration avec les collectionneurs, les musées et la famille, il a été commissaire de plusieurs expositions sur l’artiste, en Bretagne (Saint Briac, Pont-L’Abbé, Douarnenez, Penmarc’h, Trégastel,… ) et dans la région parisienne (Rambouillet, Bibliothèque Forney). Il a également édité plusieurs ouvrages sur l’artiste.

Illustration Estampe Vieux langoustier de Camaret. Musée départemental breton, Quimper. .

