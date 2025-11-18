Conférence Géologie des Pyrénées et de la Catalogne Salle des Mariages de la mairie de Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence

Conférence Géologie des Pyrénées et de la Catalogne

Salle des Mariages de la mairie de Bourg-lès-Valence 36 rue des Jardins Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:30:00

fin : 2025-11-18 20:30:00

Date(s) :

2025-11-18

La Catalogne est une région située dans le nord-ouest de l’Espagne son histoire géologique est intimement liée à la formation des Pyrénées, raison pour laquelle la surrection de la chaîne sera très largement évoquée.

.

English :

Catalonia is a region in north-western Spain: its geological history is closely linked to the formation of the Pyrenees, which is why the surrection of the range will be discussed at length.

German :

Katalonien ist eine Region im Nordwesten Spaniens. Seine geologische Geschichte ist eng mit der Entstehung der Pyrenäen verbunden, weshalb die Überhöhung der Gebirgskette sehr ausführlich behandelt wird.

Italiano :

La Catalogna è una regione della Spagna nord-occidentale: la sua storia geologica è strettamente legata alla formazione dei Pirenei, motivo per cui si parlerà a lungo della sovrezione della catena montuosa.

Espanol :

Cataluña es una región del noroeste de España: su historia geológica está estrechamente ligada a la formación de los Pirineos, por lo que se hablará largo y tendido de la surrección de la cordillera.

