Conférence géologique “Pierres Gravées de Bergers” SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

2025-09-09 17:00:00

2025-09-09 18:30:00

2025-09-09

A travers une présentation et une projection-débat, Olivier JAFFÉ vous présentera les surprenantes et méconnues pierres gravées de bergers. Cet événement est organisé dans le cadre du mois du Patrimoine.

Sur réservation au 05 62 40 87 86

35 personnes maximum, à partir de 8 ans. Gratuit .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

English :

Olivier JAFFÉ will present and discuss the surprising and little-known engraved stones of shepherds. This event is organized as part of Heritage Month.

German :

Anhand einer Präsentation und einer Filmvorführung mit anschließender Diskussion wird Ihnen Olivier JAFFÉ die überraschenden und unbekannten gravierten Steine von Schäfern vorstellen. Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Monats des Kulturerbes organisiert.

Italiano :

Olivier JAFFÉ terrà una presentazione e una proiezione/dibattito sulle sorprendenti e poco conosciute pietre incise dei pastori. Questo evento è organizzato nell’ambito del Mese del Patrimonio.

Espanol :

Olivier JAFFÉ ofrecerá una presentación y una proyección/debate sobre las sorprendentes y poco conocidas piedras grabadas de los pastores. Este acto se organiza en el marco del Mes del Patrimonio.

