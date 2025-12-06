Conférence « Géomorphologie et géoarchéologie en basse vallée de Seine » Salle Bagot Villers-sur-Mer

Exposé mensuel grand public organisé par l’Association Paléontologique de Villers-sur-Mer, sur la thématique « Géomorphologie et géoarchéologie en basse vallée de Seine Evolution environnementale diachronique autour de Rives-en-Seine (76), premiers résultats ».

Conférencière Léa Mairaville

Qualité Doctorante en Géoarchéologie Université de Rouen Normandie Jeune chercheuse récompensée en Archéologie au colloque APVSM 2023

Résumé

Depuis 2022, une thèse menée au sein du laboratoire IDEES de l’Université de Rouen explore le phénomène de colmatage sédimentaire des petites vallées affluentes de la Seine, à l’échelle de l’Holocène. Plusieurs sites font l’objet d’études approfondies, dont celui de Lillebonne — déjà présenté lors du colloque de l’APVSM en 2023 — et celui de Rives-en-Seine. Lors de cet exposé, nous présenterons les résultats récents obtenus dans cette dernière zone. La communication présentera d’abord 1) un bilan des données géomorphologiques disponibles dans les vallées étudiées et 2) la présentation des nouveaux carottages réalisés en 2024 et 2025. Il s’agira de présenter un transect sédimentaire pour proposer 3) un modèle d’évolution du colmatage dans les vallées de Rives-en-Seine. Cette communication sera également l’occasion de confronter ces résultats aux modèles récents élaborés à Lillebonne, afin d’éclairer les dynamiques de colmatage sédimentaire à l’œuvre dans ces environnements. .

Salle Bagot Rue du Lieutenant Fernand Bagot Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 71 asso.paleo.villers@orange.fr

English : Conférence « Géomorphologie et géoarchéologie en basse vallée de Seine »

Monthly public lecture organized by the Association Paléontologique de Villers-sur-Mer, on « Geomorphology and geoarchaeology in the lower Seine valley ? Diachronic environmental evolution around Rives-en-Seine (76), initial results ».

German : Conférence « Géomorphologie et géoarchéologie en basse vallée de Seine »

Monatlicher Vortrag für die breite Öffentlichkeit, organisiert von der Association Paléontologique de Villers-sur-Mer, zum Thema « Geomorphologie und Geoarchäologie im unteren Seine-Tal? Diachrone Umweltentwicklung um Rives-en-Seine (76), erste Ergebnisse ».

Italiano :

Conferenza pubblica mensile organizzata dall’Association Paléontologique de Villers-sur-Mer, sul tema « Geomorfologia e geoarcheologia nella bassa valle della Senna? Evoluzione ambientale diacronica nei dintorni di Rives-en-Seine (76), primi risultati ».

Espanol :

Conferencia pública mensual organizada por la Association Paléontologique de Villers-sur-Mer, sobre « ¿Geomorfología y geoarqueología en el valle inferior del Sena? Evolución ambiental diacrónica en torno a Rives-en-Seine (76), primeros resultados ».

