Conférence: Géopolitique de l’Argentine Maison des associations Bourg-de-Péage

Conférence: Géopolitique de l’Argentine

Maison des associations 2 avenue Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-03-26 19:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Conférence ouverte à tous, personnes adhérentes comme non adhérents à ACCES, animée par Côme Simien, maître de conférences en histoire moderne à l’Université Paris 1 La Sorbonne.

Maison des associations 2 avenue Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

English :

Conference open to all, ACCES members and non-members alike, hosted by Côme Simien, lecturer in modern history at Paris 1 La Sorbonne University.

