Conférence George Sand le Parti du Peulple avec Jean-Claude Sandrier Saint-Germain-du-Puy

Conférence George Sand le Parti du Peulple avec Jean-Claude Sandrier
Gratuit
Début : 2026-03-06 19:00:00
Une conférence pour explorer l’engagement politique et social de George Sand.
Dans le cadre de l’exposition George Sand, 150 ans de modernité , la bibliothèque municipale Marguerite-Renaudat accueille Jean-Claude Sandrier pour une conférence intitulée George Sand, le parti du peuple .
Ce temps d’échange propose un éclairage approfondi sur la pensée politique et l’engagement social de l’écrivaine, figure majeure du XIX? siècle, dont les combats résonnent encore aujourd’hui.
Gratuit sur inscription .
Rue Léonard Hippolyte Roger Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 30 60 11
English :
A lecture exploring George Sand?s political and social commitment.
