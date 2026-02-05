Conférence George Sand le Parti du Peulple avec Jean-Claude Sandrier Saint-Germain-du-Puy

Conférence George Sand le Parti du Peulple avec Jean-Claude Sandrier

Une conférence pour explorer l’engagement politique et social de George Sand.

Dans le cadre de l’exposition George Sand, 150 ans de modernité , la bibliothèque municipale Marguerite-Renaudat accueille Jean-Claude Sandrier pour une conférence intitulée George Sand, le parti du peuple .

Ce temps d’échange propose un éclairage approfondi sur la pensée politique et l’engagement social de l’écrivaine, figure majeure du XIX? siècle, dont les combats résonnent encore aujourd’hui.

English :

A lecture exploring George Sand?s political and social commitment.

