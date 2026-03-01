Conférence George Sand, le parti du peuple Médiathèque Espace François Mitterand (Salle Jean Bougret) Désertines

Conférence George Sand, le parti du peuple

Médiathèque Espace François Mitterand (Salle Jean Bougret) 11 rue Joliot Curie Désertines Allier

Début : 2026-03-25 18:00:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Jean-Claude Sandrier présentera son ouvrage George Sand, le parti du peuple .

Il y propose une lecture politique originale de la vie et de l’œuvre de l’écrivaine, mettant en lumière son engagement social et son combat pour la justice et l’égalité.

Médiathèque Espace François Mitterand (Salle Jean Bougret) 11 rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41 mediatheque-desertines03@orange.fr

Jean-Claude Sandrier will present his book George Sand, le parti du peuple .

In it, he offers an original political reading of the writer?s life and work, highlighting her social commitment and her fight for justice and equality.

