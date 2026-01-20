Depuis la fin des années 1830, George Sand est convaincue que l’artiste a vocation à se faire prophète d’une religion nouvelle basée sur l’égalité et la fraternité (Consuelo, 1842-1844). Au fil des déceptions, familiales comme politiques (l’échec de révolution de 1848), George Sand cherche dans son oeuvre, notamment théâtrale, à poursuivre un effort de perfectionnement de l’état social et moral de la société : comment faire entendre sa voix dans l’espace public ? Comment venir à bout des préjugés et des pesanteurs attribuées à la bourgeoisie ? Comment diffuser un idéal de progrès humain et œuvrer ainsi à la réconciliation des classes ?

Par Brigitte Krulic, professeur à l’université de Paris-Nanterre, auteure chez Gallimard d’une très récente biographie de George Sand

À l’occasion des 150 ans de la mort de George Sand (1804-1876), la bibliothèque historique propose une série de conférences consacrées à l’écrivaine et son époque. Cette 2e soirée verra Brigitte Krulic – universitaire – nous parler théâtre et politique.

Le mercredi 25 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr



