Conférence Georges Bischoff La guerre des Paysans L’alsace et la révolution du Bundschuh (1493-1525) Wittersdorf

Conférence Georges Bischoff La guerre des Paysans L’alsace et la révolution du Bundschuh (1493-1525)

29 rue de Walheim Wittersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Historien reconnu et professeur émérite de l’Université de Strasbourg, Georges Bischoff revient sur un épisode fondateur de l’histoire alsacienne et européenne la Guerre des Paysans.

À travers la révolte du Bundschuh et les soulèvements qui ont marqué la fin du XVe et le début du XVIe siècle, il retrace les origines sociales, politiques et religieuses d’un mouvement qui a profondément transformé le paysage du Rhin supérieur.

Une conférence captivante pour comprendre comment, bien avant 1789, les paysans du Sundgau et d’ailleurs ont rêvé de liberté et de justice. .

29 rue de Walheim Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est info@culture-solidarite.com

