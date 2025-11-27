Conférence | Georges de La Tour Médiathèque municipale Lalinde
Conférence | Georges de La Tour Médiathèque municipale Lalinde jeudi 27 novembre 2025.
Conférence | Georges de La Tour
Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Geli Otto, médiatrice de la Micro-folie, vous propose un discut’art sur les grand peintres avec un focus sur Georges de La Tour. .
Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr
English : Conférence | Georges de La Tour
German : Conférence | Georges de La Tour
Italiano :
Espanol : Conférence | Georges de La Tour
L’événement Conférence | Georges de La Tour Lalinde a été mis à jour le 2025-11-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides