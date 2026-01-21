Conférence Georges de La Tour le peintre du silence Salle des fêtes Val-et-Châtillon

Conférence Georges de La Tour le peintre du silence

Salle des fêtes Grande rue Val-et-Châtillon Meurthe-et-Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Samedi 2026-03-07 15:00:00

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Kévin Goeuriot, historien de la Lorraine, vous fera découvrir le peintre Georges de La Tour. Conférence organisé par Les Amis d’Alfred Renaudin. Vente et dédicace des livres de l’auteur sur place. Entrée gratuite.

Informations au 07 82 56 88 47
Tout public

0 .

Salle des fêtes Grande rue Val-et-Châtillon 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 82 56 88 47

English :

Lorraine historian Kévin Goeuriot will introduce you to the painter Georges de La Tour. Conference organized by Les Amis d’Alfred Renaudin. Sale and signing of the author’s books on site. Free admission.

Information on 07 82 56 88 47

L’événement Conférence Georges de La Tour le peintre du silence Val-et-Châtillon a été mis à jour le 2026-01-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS