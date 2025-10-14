Conférence Georges de La Tour, le prince des clairs obscurs Châteaudun

Conférence Georges de La Tour, le prince des clairs obscurs Châteaudun mardi 14 octobre 2025.

Conférence Georges de La Tour, le prince des clairs obscurs

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Conférence de Marie-France Lavalade, conférencière des musées nationaux.

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr

English :

Lecture by Marie-France Lavalade, national museum lecturer.

German :

Vortrag von Marie-France Lavalade, Conferencière der Nationalmuseen.

Italiano :

Conferenza di Marie-France Lavalade, docente presso i Musei nazionali francesi.

Espanol :

Conferencia de Marie-France Lavalade, conferenciante en los Museos Nacionales de Francia.

