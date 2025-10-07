Conférence Georges De La Tour par Alix Paré Espace Franquin Angoulême

Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême Charente

Une fois par mois entre octobre et juin, venez suivre nos conférences d’Histoire de l’art. Rendez-vous à 18h15 à l’Espace Franquin.

Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 mediation__musee@mairie-angouleme.fr

English :

Once a month between October and June, come and take part in our Art History lectures. Meet at 6:15pm at Espace Franquin.

German :

Zwischen Oktober und Juni finden einmal im Monat Vorträge über Kunstgeschichte statt. Treffpunkt ist um 18:15 Uhr im Espace Franquin.

Italiano :

Una volta al mese, tra ottobre e giugno, partecipate alle nostre lezioni di storia dell’arte. Appuntamento alle 18.15 all’Espace Franquin.

Espanol :

Entre octubre y junio, participe una vez al mes en nuestras conferencias de Historia del Arte. Cita a las 18:15 en el Espace Franquin.

