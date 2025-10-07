Conférence Georges De La Tour par Alix Paré Espace Franquin Angoulême
Conférence Georges De La Tour par Alix Paré
Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême Charente
Début : Mardi 2025-10-07
2025-10-07
Une fois par mois entre octobre et juin, venez suivre nos conférences d’Histoire de l’art. Rendez-vous à 18h15 à l’Espace Franquin.
Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 mediation__musee@mairie-angouleme.fr
English :
Once a month between October and June, come and take part in our Art History lectures. Meet at 6:15pm at Espace Franquin.
German :
Zwischen Oktober und Juni finden einmal im Monat Vorträge über Kunstgeschichte statt. Treffpunkt ist um 18:15 Uhr im Espace Franquin.
Italiano :
Una volta al mese, tra ottobre e giugno, partecipate alle nostre lezioni di storia dell’arte. Appuntamento alle 18.15 all’Espace Franquin.
Espanol :
Entre octubre y junio, participe una vez al mes en nuestras conferencias de Historia del Arte. Cita a las 18:15 en el Espace Franquin.
