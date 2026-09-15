Conférence: Georges Guinguoin, le Tito du Limousin Rue Jules Ferry Pornic

Informations pratiques

Pornic

Conférence: Georges Guinguoin, le Tito du Limousin

Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 15:00:00

fin : 2026-12-10 16:30:00

Date(s) :

2026-12-10

Conférence de l’université permanente animée par Jean-Marc Bartnik.

Georges Guingouin, le Tito du Limousin : instituteur communiste, organisateur du maquis de la montagne limousine, qui libère Limoges en 1944. Mais tombe en disgrâce en raison d’un caractère trop indépendant.

Titulaire d’une maitrise de géographie et agrégé de géographie, Jean-Marc Bartnik a enseigné en collège et intervient à l’Université permanente depuis 2018. .

Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 48 78 67 up.pornic@univ-nantes.fr

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English :

Lecture at the University of the Third Age, hosted by Jean-Marc Bartnik.

L’événement Conférence: Georges Guinguoin, le Tito du Limousin Pornic a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic