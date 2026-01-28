Conférence gesticulée à la Locomotive Dans le couloir de la mort du management bancaire

rue de la gare Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21 22:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Bienvenue dans le couloir de la mort ou comment j’ai survécu au management bancaire ! Murielle Conte nous offre une performance rythmée et vibrante pour lever le voile sur la réalité de certaines pratiques managériales.

.

rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes programmation.locomotive@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to death row, or how I survived bank management! Murielle Conte gives us a vibrant, rhythmic performance that lifts the veil on the reality of certain managerial practices.

L’événement Conférence gesticulée à la Locomotive Dans le couloir de la mort du management bancaire Saillans a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme