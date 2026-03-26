Conférence gesticulée à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Conférence gesticulée questionner, comprendre, transformer

À partir de son expérience personnelle, Christelle Jouglet propose d’explorer et de déconstruire les mécanismes patriarcaux qui traversent nos vies de femmes.

Un temps pour mettre des mots, prendre du recul et interroger la qualité de nos relations, notamment à travers un outil aussi puissant que révélateur le violentomètre.

Mais une conférence gesticulée, c’est quoi ?

C’est une prise de parole engagée, issue de l’éducation populaire, qui mêle

vécu personnel, apports théoriques et réflexion collective.

Un format vivant, accessible et profondément politique, pour faire émerger des prises de conscience et questionner les rapports de domination dans notre société.

Un moment pour écouter, réfléchir… et peut-être voir les choses autrement. .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 animation@lescalier87.org

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English : Conférence gesticulée à l’Escalier

L’événement Conférence gesticulée à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Noblat