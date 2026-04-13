Conférence gesticulée « Autres Douceurs », au Fil Hémon, samedi 25 avril 2026 à 18h30 Le Fil Hémon Rennes Samedi 25 avril, 18h30 Ille-et-Vilaine

Autres Douceurs, de Chrystel Carpentier, sur le rapport au sucre. Seule-en-scène où le sucre cristallise, une réflexion intime et politique sur le corps, le plaisir, la liberté.

18h30 : spectacle **Autres Douceurs**, suivi d’une **auberge espagnole**

Conférence gesticulée écrite et interprétée par Chrystel Carpentier

Un spectacle sensible, joyeux et profondément humain autour de notre rapport au sucre, à la santé et à la recherche de plaisir.

À partir de son propre parcours, Chrystel tisse un récit où se mêlent émotion, autodérision et découvertes scientifiques, pour interroger la manière dont nos corps et nos rapports sont façonnés dès l’enfance par la société de surconsommation.

Le sucre devient alors un fil rouge d’une réflexion intime et politique sur le corps, la consommation et la recherche d’autres formes de douceur : produit historique de la révolution industriel, consolation intime, substance toxique, mais aussi révélatrices de nos blessures personnelles, collectives, de notre quête d’amour et de lien.

Loin de tout discours moralisateur, le spectacle propose une expérience collective qui aborde les questions de santé, de dépendance et de réappropriation de notre terrain corporel, en ouvrant des espaces de réflexion et de discussion accessibles à toutes et tous.

Un seul-en-scène intense, drôle et touchant, d’où l’on ressort avec l’envie de se reconnecter à soi, aux autre, et de partir en quête d’autres douceurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T21:00:00.000+02:00

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Le Fil Hémon 26 rue Louis Hémon, Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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