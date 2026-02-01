Conférence gesticulée Le P’tit Roubion Bourdeaux

Conférence gesticulée

Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux Drôme

Début : 2026-02-19 18:30:00

“Une conférence gesticulée est un outil d’éducation populaire, à mi-chemin entre le spectacle et la conférence, qui mêle autobiographie, analyse et théorie (N. Gaillard)”.

Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 53 89 88 admin@leptitroubion.fr

English :

a gesticulated conference is a tool for popular education, halfway between a show and a lecture, combining autobiography, analysis and theory (N. Gaillard).

