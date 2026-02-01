Conférence gesticulée Le P’tit Roubion Bourdeaux
Conférence gesticulée Le P’tit Roubion Bourdeaux jeudi 19 février 2026.
Conférence gesticulée
Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 18:30:00
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
“Une conférence gesticulée est un outil d’éducation populaire, à mi-chemin entre le spectacle et la conférence, qui mêle autobiographie, analyse et théorie (N. Gaillard)”.
.
Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 53 89 88 admin@leptitroubion.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
a gesticulated conference is a tool for popular education, halfway between a show and a lecture, combining autobiography, analysis and theory (N. Gaillard).
L’événement Conférence gesticulée Bourdeaux a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux