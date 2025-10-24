Conférence gesticulée C’est qui l’bonhomme ? Voyage chez les dominants Argentat-sur-Dordogne

Conférence gesticulée C’est qui l’bonhomme ? Voyage chez les dominants

1494 Rue Louis Bessou Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

La ressourcerie Aentre-ô-possibles accueille Nicolas et sa conférence gesticulée. À travers une introspection sur la masculinité, il interroge la construction des rôles genrés et les violences invisibles. Un appel à une société plus égalitaire et bienveillante.

»En 2018, je parviens à hurler J’en ai marre d’être un homme ! . Mais au fait, c’est quoi un homme, un vrai ? Et comment ça se dresse, un homme ? Entre ma vie en zigzag et celle de mon père (re) découvrons ensemble la violence et les jeux silencieux qui gouvernent les hommes. Et surtout, l’urgence de s’en émanciper pour un monde plus égalitaire, plus doux, plus joyeux… plus aimant. » .

