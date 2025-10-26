Conférence gesticulée Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle

Conférence gesticulée Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle dimanche 26 octobre 2025.

Conférence gesticulée

Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 16:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

C’est qui l’bonhomme ? explore avec humour et réflexion la construction de la masculinité et propose des pistes pour un monde plus égalitaire.

.

Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

« C?est qui l?bonhomme? » explores the construction of masculinity with humor and reflection, and suggests ways forward for a more egalitarian world.

German :

« C?est qui l?bonhomme? » erkundet auf humorvolle und nachdenkliche Weise die Konstruktion von Männlichkeit und schlägt Wege zu einer gleichberechtigteren Welt vor.

Italiano :

« C’est qui l’bonhomme? » esplora la costruzione della mascolinità con umorismo e riflessione, e suggerisce le vie da seguire per un mondo più egualitario.

Espanol :

« C’est qui l?bonhomme? » explora la construcción de la masculinidad con humor y reflexión, y sugiere vías para un mundo más igualitario.

L’événement Conférence gesticulée Chantelle a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Val de Sioule