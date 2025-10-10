Conférence gesticulée « Climat quel est le plan de vol ? » Salle du conseil municipal Rosnoën

Conférence gesticulée « Climat quel est le plan de vol ? »

Salle du conseil municipal 5 Place de l’Église Rosnoën Finistère

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Avec Guillaume Desrocques

Une conférence gesticulée est une présentation interactive où l’orateur utilise des accessoires et du théâtre pour rendre ses idées plus vivantes et accessibles, en intégrant souvent son expérience personnelle pour illustrer ses propos. Ce format vivant engage le public en combinant narration, humour, mise en scène et témoignages, facilitant ainsi la compréhension des sujets abordés.

Cette conférence gesticulée raconte l’histoire de Guillaume, un ingénieur qui a appris à piloter des avions très tôt. Il voulait devenir pilote mais tout à coup, il se demande si cela est bien raisonnable… Mais au fait, combien consomme un avion ? Ça émet beaucoup de CO2 ? Combien peut-on émettre pour limiter la hausse des températures à 2°C ? Et sinon, l’énergie a-t-elle toujours été aussi disponible ? Peut-on arrêter de l’utiliser ? Pourquoi cela semble-t-il si difficile ? Est-ce lié à des choix techniques ?

Autant de questions complexes, parfois vertigineuses, que Guillaume aborde avec humour. De nuits blanches en prises de conscience, il nous livre son analyse sur les causes profondes de notre inaction collective. Et si finalement, des solutions existaient ?

Une conférence organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime, Ener’gence, l’agence Energie Climat du Pays de Brest et la commune de Rosnoën. .

Salle du conseil municipal 5 Place de l’Église Rosnoën 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 33 15 14

