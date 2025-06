Conférence gesticulée Comment j’ai radouci mon harissa La confrérie de Dionysos Saint-Céré 6 juillet 2025 18:00

Conférence gesticulée Comment j’ai radouci mon harissa La confrérie de Dionysos 112 Rue Léon Moussinac Saint-Céré Lot

Les tribulations d’une fille d’immigré.es dans son apprentissage de la cuisine décoloniale et anti-oppressive. Par Saouzia, organisée par les Fernand.e

La confrérie de Dionysos 112 Rue Léon Moussinac

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

The tribulations of a daughter of immigrants as she learns to cook decolonial, anti-oppressive cuisine. By Saouzia, organized by Fernand.e

German :

Die Tribute einer Immigrantentochter beim Erlernen der dekolonialen und antioppressiven Küche. Von Saouzia, organisiert von Les Fernand.e

Italiano :

Le prove e le tribolazioni di una figlia di immigrati che impara a cucinare cibo decoloniale e antioppressivo. Di Saouzia, organizzato da Fernand.e

Espanol :

Las tribulaciones de una hija de inmigrantes mientras aprende a cocinar comida decolonial y antiopresiva. Por Saouzia, organizado por Fernand.e

