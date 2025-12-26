Conférence gesticulée Comment je suis devenu juif en l’an 2000, Persac
Conférence gesticulée Comment je suis devenu juif en l'an 2000, Persac dimanche 18 janvier 2026.
8 Route de Moulismes Persac Vienne
Tarif : 10 – 10 – 100 EUR
Peut-on être juif , ne pas être sioniste et soutenir le peuple palestinien ? La conférence gesticulée d'André Rosevègue, Juif né en France en 1945, porte-parole pour le Sud Ouest de l'Union Juive Pour la Paix -UJFP- et infatigable militant anti colonialiste, témoigne de sa prise de conscience de sa judaïté en lien avec l'Histoire et l'histoire du conflit israëlo-palestien …suivie d'un débat et d'un moment convivial.
8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com
