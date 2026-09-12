Conférence gesticulée, contée et chantée Le facteur humain Médiathèque Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Conférence gesticulée, contée et chantée Le facteur humain

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Une histoire de lettres, d’amitié, de vélo, de lenteur, de partage et d’échanges.

L’histoire d’un facteur comme il n’en existe plus, qui décide à l’heure de sa retraite, de remettre en mains propres les lettres manuscrites qu’on lui a confiées.

Une invitation joyeuse à faire un pas de côté et entrer en transition.

Une alternative aux réseaux sociaux et aux algorithmes anonymes.

Tous publics dès 10 ans. .

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30

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English :

L’événement Conférence gesticulée, contée et chantée Le facteur humain Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS