Conférence gesticulée, contée et chantée Le facteur humain Médiathèque Quimperlé
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Conférence gesticulée, contée et chantée Le facteur humain
Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Une histoire de lettres, d’amitié, de vélo, de lenteur, de partage et d’échanges.
L’histoire d’un facteur comme il n’en existe plus, qui décide à l’heure de sa retraite, de remettre en mains propres les lettres manuscrites qu’on lui a confiées.
Une invitation joyeuse à faire un pas de côté et entrer en transition.
Une alternative aux réseaux sociaux et aux algorithmes anonymes.
Tous publics dès 10 ans. .
Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30
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English :
L’événement Conférence gesticulée, contée et chantée Le facteur humain Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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