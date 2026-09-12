UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Quimperlé

Conférence gesticulée, contée et chantée Le facteur humain Médiathèque Quimperlé

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque · Quimperlé

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
18 Place Saint-Michel
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Conférence gesticulée, contée et chantée Le facteur humain

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Une histoire de lettres, d’amitié, de vélo, de lenteur, de partage et d’échanges.
L’histoire d’un facteur comme il n’en existe plus, qui décide à l’heure de sa retraite, de remettre en mains propres les lettres manuscrites qu’on lui a confiées.
Une invitation joyeuse à faire un pas de côté et entrer en transition.
Une alternative aux réseaux sociaux et aux algorithmes anonymes.

Tous publics dès 10 ans.   .

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence gesticulée, contée et chantée Le facteur humain Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Quimperlé (Finistère)