Conférence gesticulée, costumée et dégustée, Château de Javarzay, Chef-Boutonne

Informations pratiques

Conférence gesticulée, costumée et dégustée Dimanche 20 septembre, 14h30 Château de Javarzay Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Ludovic Malécot, directeur du musée de Rauranum, propose une conférence consacrée au quotidien des peuples qui habitaient Javarzay à la fin de l’Antiquité, avec un éclairage particulier sur la place des femmes dans ces sociétés.

Cette rencontre est organisée en partenariat avec les Amis du château et le Foyer culturel de Chef-Boutonne. Pour prolonger l’immersion, les membres des associations seront costumés et vous inviteront à déguster des recettes inspirées de l’époque.

Château de Javarzay 9 avenue du Fils Fouquaud, 79110 Chef-Boutonne Chef-Boutonne 79110 Chef-Boutonne Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 29 86 31 http://www.chef-boutonne.fr Ce château du début de la Renaissance, construit en 1515 par François de Rochechouart, abrite un musée de la coiffe (400 coiffes et bonnets) et des salles consacrées à Jean-François Cail (1804-1871), l’enfant du pays devenu l’un des plus importants industriels du XIXe siècle : premier fournisseur mondial en matériel de sucrerie (sucre de canne et sucre de betterave), deuxième constructeur français de locomotives dont les « Crampton », le TGV du XIXe siècle et grand innovateur dans le domaine agricole.

Ludovic Malécot, directeur du Musée de Rauranum, nous propose une conférence très instructive sur le quotidien des peuples qui habitaient Javarzay à la fin de l’Antiquité, et plus spécifiquement sur…

©Mairie de Chef-Boutonne